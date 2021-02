Elixoo - Kosmetik aus dem Weltraum: Außerirdische Chance?

In nicht einmal mehr 50 Tagen startet der Launch von Elixoo, einem Unternehmen für „kosmische“ Kosmetikprodukte. Aber was genau ist die Idee hinter Elixoo, gibt es bereits Erfahrungen oder Kritik an den Produkten, oder dem Marketingplan des Network Marketing Unternehmens? Oder bietet sich Ihnen hier die Chance nicht nur eine völlig neue Art von Kosmetikprodukt für den persönlichen Gebrauch zu kaufen, sondern sich ein eigenes Network aufzubauen und damit sogar Geld zu verdienen? Wir werden versuchen diese Fragen, schon vor dem offiziellen Launch, so gut es geht zu beantworten.

Was ist Elixoo?

Um sich von der Konkurrenz abzuheben bestreitet Elixoo einen, in Deutschland, ganz neuen Weg der Herstellung von Kosmetik. Alle Produkte von Elixoo bestehen zu großen Teilen aus Meteoriten-Extrakt. Die natürlichen Inhaltsstoffe dieses Extrakts sollen den körpereigenen Silizium- und Kalziumhaushalt ausgleichen, was dem Körper, mit zunehmendem Alter, immer schwerer fällt. Durch diesen Ausgleich soll den herkömmlichen Alterserscheinungen entgegengewirkt werden. Silizium soll nicht nur das Immunsystem stärken, sondern auch die Bildung von Kollagen und Elastin fördern um so die Haut zu straffen und Falten zu lindern.

Bild: Kosmische Kosmetik, werde Teil eines ganzen Universums. Bildquelle: Comfreak via pixabay.com

Um der Kritik, welche in den letzten Jahren an der Kosmetikbranche geübt wurde, keinen Nährboden zu geben, arbeitet Elixoo nicht nur mit einem Network aus Steinmetzen, Biochemikern und Kosmetik-Architekten zusammen, sondern verwendet ausschließlich 100% natürliche Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau.

Elixxo bringt zu Beginn zehn Produkte auf dem Markt, unterteilt in die Kategorien Special, Supplements, Face und Body. Hier gibt es Kritik zur bisher ausstehenden Veröffentlichung der Preise für die Produkte. In Foren wird mit einem Preis zwischen 22 € und 49 € für die Anti-Aging-Gesichtscreme gerechnet, was zwar nicht unbedingt günstig, aber bei der hohen Qualität durchaus angebracht und fair ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur wenig Erfahrungen zu den Produkten von Elixoo, was sich aber laut Aussage des Gründers Dennis Nowak schon sehr bald nach dem Marktstart ändern wird. Das Team von Elixoo stehe bereits jetzt in regem Kontakt zu Stars und bekannten Influencern, die sich schon bald mit positiven Erfahrungen zu Wort melden werden, so der Gründer.