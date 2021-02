MORGAN STANLEY belässt DAIMLER AG auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Harald Hendrikse

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Daimler von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Feedback auf die starken Jahreszahlen zeige, wie optimistisch die Anleger inzwischen für den Autobauer seien, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) weiter an, sieht für die Aktie angesichts der aktuellen Branchenbewertung aber nur noch begrenztes Kurspotenzial./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 00:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.