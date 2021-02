Leifheit hat am Freitag vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Gemeldet wird ein Umsatzanstieg um 16 Prozent auf 271,6 Millionen Euro. Der operative Gewinn soll ebenfalls gestiegen sein. Nach 9,9 Millionen Euro im Jahr 2019 erwartet die Gesellschaft aus Nassau für 2020 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern am oberen Ende der Prognose. In Aussicht gestellt hatte man eine Summe zwischen 17 Millionen Euro und 19 Millionen ...