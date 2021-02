Die Deutsche Bank plant den Aufbau einer Plattform für die Verwahrung digitaler Assets von institutionellen Kunden. Deutschlands größtes Geldinstitut plant jedoch nicht in den Handel mit Kryptowährungen einzusteigen.

Einige Medien hatten fälschlicherweise berichtet, die Deutsche Bank plane auch in den Handel mit Kryptowährungen einzusteigen.

In einem Bericht des Weltwirtschaftsforums vom Dezember 2020 heißt es: “ Die Deutsche Bank hat sich zum Ziel gesetzt, eine vollständig integrierte Depotplattform für institutionelle Kunden und deren digitale Vermögenswerte zu entwickeln, die eine nahtlose Anbindung zum breiteren Kryptowährungs-Ökosystem ermöglicht.“

Auf Anfrage von wallstreet:online stellte ein Konzernsprecher von Deutschlands größtem Geldhaus klar: “Es geht bei dem Themen NICHT um einen Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen sondern darum, dass die Bank aktuell untersucht, ob und in welcher Form die Deutsche Bank eine Verwahrung (Custody) von Kryptowährungen anbieten kann.“

Sogenannte digitale Assets gewinnen auch für traditionelle Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung. Erst Mitte Dezember 2020 hatte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Einführung von elektronischen Wertpapieren eingebracht. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, könnten zukünftig Anleihen und auch Fondsanteile rein digital, beispielsweise durch eine Eintragung in ein elektronisches Register auf Basis der Blockchain-Technologie, verwahrt werden können. Langfristig wären auch elektronische Aktien denkbar. Bisher schreibt das deutsche Wertpapierrecht die Verbriefung eines Wertpapiers in einer Papierurkunde vor.

Autor: Ferdinand Hammer