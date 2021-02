KEPLER CHEUVREUX belässt ENI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Quartalszahlen des Ölkonzerns weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen zur Strategie./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Bertrand Hodee

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





