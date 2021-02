Die Kursentwicklung des kanadischen Cannabis-Produzenten HEXO Corp. war in den letzten Monaten vom Bemühen der Aktie geprägt, einen tragfähigen Boden auszubilden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 26.01. hieß es unter anderem „[…] Mitte Januar nahm die Aktie den eminent wichtigen Kursbereich von 8,0 US-Dollar ins Visier. Letztendich gelang es der Aktie trotz ihrer vielversprechenden Ausgangsposition nicht, das massive Widerstandscluster um 8,0 US-Dollar aufzubrechen. Es kam wie es kommen musste – Gewinnmitnahmen setzten ein, die Aktie drehte nach unten ab. Mittlerweile hat sich der Rücksetzer bereits bis in den Bereich von 6,0 US-Dollar ausgedehnt. Damit hat die Korrektur eine wichtige Zone erreicht. Aus charttechnischer Sicht steht HEXO damit am Scheideweg. Sollte es zum Bruch der Unterstützungszone, die sich noch bis in den Bereich von 5,0 US-Dollar erstreckt, kommen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Insofern muss es der Aktie nun darum gehen, die Korrektur oberhalb von 6,0 US-Dollar zu halten. Ein Ausbruch über die 8,0 US-Dollar würde die Tür in Richtung 9,2 US-Dollar aufstoßen.“

In der Folgezeit ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Die überbordende Kaufstimmung im Cannabis-Sektor riss auch HEXO mit. Die zuletzt thematisierten Bewegungsziele bei 8,0 US-Dollar und 9,2 US-Dollar wurden mit Leichtigkeit überschritten.

Die Aktie lief bis auf 11 US-Dollar, ehe sie von Gewinnmitnahmen erfasst wurde. Zwischenzeitlich musste der Wert ordentlich Federn lassen. Der Unterstützungsbereich um 8 US-Dollar steht derzeit im Fokus. Sollte es für HEXO darunter gehen, würden die 6,9 US-Dollar und schließlich die 6,0 US-Dollar in den Fokus rücken.

Inmitten der jüngsten Kursturbulenzen gab HEXO bekannt, per Aktientausch Zenabis Global Inc. übernehmen zu wollen. Die Transaktion hätte ein Volumen in Höhe von 235 Mio. CAD.