NORDLB stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Wolfgang Donie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat MTU nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 210 Euro angehoben. Auch wenn es noch einige Jahre dauere, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein werde, du?rfte bei dem Triebwerkshersteller das Tal der Krise durchschritten sein, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Produktion von Standardrumpfflugzeugen mit einem Gang und fünf bis sechs Sitzen pro Reihe steige bereits sukzessive. Zudem werde eine Erholung des Flugverkehrs wohl den Bedarf an Wartung und Ersatzteilen erhöhen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 14:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 14:49 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.