FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Auftragsboom hat die Aktien des Halbleiterindustrie-Ausrüsters Aixtron am Freitag angetrieben. Laut dem Analysten Uwe Schupp von der Deutschen Bank steht die nächste Runde massiver Investitionen in MOCVD-Anlagen unmittelbar bevor, wie sie der MDax-Konzern baut. Er hob das Kursziel von 14 auf 22 Euro an.

Am Freitagnachmittag kosteten die Aktien zuletzt 18,10 Euro und damit 8,6 Prozent mehr als am Vortag, was den ersten Platz im MDax bedeutete. Mit in der Spitze knapp 18,30 Euro hatten sie zuvor sogar ein Hoch seit etwa zwei Jahren erreicht.