Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Ravensburg hat ein Dieselverfahren gegendie Daimler AG ausgesetzt und Fragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet.Der Paukenschlag im Dieselabgasskandal ist der mögliche Anspruch desgeschädigten Verbrauchers aus § 823 Abs. 2 BGB. Damit wäre Sittenwidrigkeitdabei nicht vorausgesetzt, sondern es würde für die geschädigten Dieselkäufereinfache Fahrlässigkeit genügen, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen.Das Landgericht Ravensburg sorgt derzeit im Dieselabgasskandal für ganz vielWirbel. Durch den Vorlagebeschluss (12.02.2021, Az.: 2 O 393/20) hat dasLandgericht ein Dieselverfahren ausgesetzt und wendet sich mit einer Reihe vonFragen an den Europäischen Gerichtshof EuGH. Dabei soll vor allem geklärtwerden, ob es unvereinbar mit Unionsrecht sei, wenn ein Erwerber, der ungewolltein vom Hersteller mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in VerkehrgebrachtesFahrzeug gekauft hat, zivilrechtliche deliktische Ansprüche gegenüberdem Fahrzeughersteller auf Ersatz seines Schadens, insbesondere auch einenAnspruch auf Erstattung des für das Fahrzeug bezahlten Kaufpreises Zug-um-Zuggegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs, nur ausnahmsweise dann geltendmachen könne, wenn der Fahrzeughersteller vorsätzlich und sittenwidrig gehandelthabe? Ebenso wird gefragt: "Ist es unionsrechtlich geboten, dass einzivilrechtlicher deliktischer Ersatzanspruch des Fahrzeugerwerbers gegen denFahrzeughersteller bei jeglichem schuldhaften (fahrlässigen oder vorsätzlichen)Handeln des Fahrzeugherstellers in Bezug auf das Inverkehrbringen einesFahrzeugs, das mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist,gegeben ist?""Das Landgericht Ravensburg geht in seiner Begründung des Vorlagebeschlussesdavon aus, dass ein Thermofenster auch ausnahmsweise nicht zulässig sei und esnicht ersichtlich sei, dass es die vom EuGH genannten strengen Anforderungen aneine zulässige Abschalteinrichtung erfülle. Zugleich werde in demDieselverfahren die Sittenwidrigkeit des Verhaltens der Beklagten allerdings imErgebnis zu verneinen sein. Der Paukenschlag im Dieselabgasskandal ist dergegebenenfalls daraus resultierende Anspruch des Klägers aus § 823 Abs. 2 BGB.Sittenwidrigkeit wird dabei nicht vorausgesetzt, es genügt einfacheFahrlässigkeit", erklärt der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W.Hartung von der Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sich ausschließlich