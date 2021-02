Altasciences übernimmt WCCT Global

Altasciences hat heute die Übernahme von WCCT Global Inc. bekannt gegeben, einem Auftragsforschungsinstitut für frühklinische Studien mit Sitz in Südkalifornien an der Westküste der USA. Diese Übernahme ergänzt die derzeitigen klinischen Aktivitäten von Altasciences im kanadischen Montreal und im US-amerikanischen Kansas City. Das Unternehmen befindet sich in der Nähe des präklinischen Standorts von Altasciences im US-Bundesstaat Washington.

„Mit dieser Übernahme baut Altasciences seine Präsenz aus. Künftig bietet unser Unternehmen an der Westküste Dienstleistungen im Bereich der klinischen Pharmakologie der Phase I und II an. Unsere derzeitige Bettenzahl von 400 wird um 180 zusätzliche Betten erweitert. Darüber hinaus ermöglicht uns die Übernahme, unser Leistungsangebot durch Know-how im Bereich Ethnobridging und anderen Spezialgebieten für schwer zu rekrutierende Studienpopulationen zu erweitern“, so Steve Mason, Co-COO von Altasciences.