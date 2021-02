NEW YORK (dpa-AFX) - Unternehmen wie Applied Materials oder Deere & Co werden ihre Produkte derzeit von den Kunden aus den Händen gerissen. Starke Quartalszahlen und Ausblicke der beiden Konzerne hielten deren Aktien am Freitag auf Rekordjagd. Die starke Nachfrage aus der Halbleiterbranche beziehungsweise nach Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen sorgte auch bei Anlegern für Jubelstürme, wie Kurssprünge von 7,8 Prozent bei den Aktien von Applied Materials sowie 10,6 Prozent bei Deere zeigen.

Applied Materials ist der Branche des Anlagenbaus für die Halbleiterindustrie zuzurechnen, genauso wie Konkurrent Lam Research , dessen Papiere am Freitag um 3,8 Prozent anzogen. Applied Materials erfreute die Anleger mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einer starken Prognose. Derzeit füllen sich die Auftragsbücher, weil die Kunden aus der Chipindustrie wegen aktuell knapper Mikrochips ihre Produktion hochfahren. Unter anderem ächzt derzeit die Automobilindustrie darunter, dass zu wenige Halbleiter für die Produktion zur Verfügung stehen.