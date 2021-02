Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise knüpfen an Vortagsverluste an Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, die bereits am Donnerstag eingesetzt habe. Der jüngste Höhenflug ist also zunächst unterbrochen. Zuvor hatten Produktionsausfälle in …