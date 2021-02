NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der offiziellen Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen hat die neue US-Regierung eine umfassende Kehrtwende im Kampf gegen die Erderwärmung versprochen. US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass das Thema künftig auf allen diplomatischen Ebenen einfließen werde: "Klimawandel und Wissenschaftsdiplomatie können in unseren außenpolitischen Diskussionen nie wieder "Zusätze" sein." Am Freitag vollzogen die Vereinigten Staaten förmlich die Rückkehr in den historischen Klimavertrag von 2015, nachdem sich Washington unter Ex-Präsident Donald Trump zurückgezogen hatte.

Der US-Klima-Sonderbeauftragte John Kerry sprach von einem "historischen" Tag - und betonte, dass die Versprechen von Paris nicht ausreichten. "Wenn wir alles getan hätten, was im Pariser Abkommen festgelegt ist - und das haben wir nicht -, aber wenn jedes Land liefern würde, würden wir immer noch eine Erwärmung auf dem Planeten Erde um 3,7 Grad Celsius sehen", sagte Kerry.