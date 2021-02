Blackstone Resources präsentiert neue Errungenschaften der Blackstone Technology

Die Blackstone Resources AG, (SWX: BLS) freut sich, anlässlich des Blackstone's Battery Day vom 16. Februar 2021 eine Reihe von wichtigen Errungenschaften ihrer Tochtergesellschaft Blackstone Technology bekannt zu geben. Die Blackstone Technology GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Blackstone Resources AG und hat ihren Sitz in Döbeln, Sachsen, Deutschland. Sie repräsentiert die Batterietechnologie-Sparte von Blackstone Resources.

Blackstone Technology, CEO Holger Gritzka

An diesem Blackstone Battery Day, dem Blackstone Batterietag, präsentierte Blackstone Technology, der CEO Holger Gritzka eine neue Lithium-Ionen-Batteriezelle, die mit der eigenen, patentierten 3 D Druck-Technologie hergestellt wurde, dessen Herstellungsprozess umweltfreundlich ist und im Vergleich zur aktuellen Batterietechnologie eine überlegene Leistung bietet.

Die Entwicklung einer neuen Batterietechnologie ist komplex, weshalb ein erheblicher Betrag investiert wurde, um die Grundlagen zu schaffen, die es der Blackstone Technology ermöglichen, diese nächste Generation der Batteriezellentechnologie und darüber hinaus die Festkörpertechnologie zu liefern. Aus diesem Grund bezog Blackstone Technology hochmoderne Batterieproduktionsanlagen in Döbeln, Sachsen, wo auch der Batterietag stattfand. Während der Präsentation stellte er eine serienreife Musterzelle der Vorserie vor, die Blackstone Technology in diesem Sommer in diesen Fertigungsstätten produzieren wird.

Während der Veranstaltung ging er auf die Vorbereitungen ein, die in diesen neuen Fertigungsstätten getroffen werden. Er betonte die Wichtigkeit , dass die nächste Generation von Batterien, die in diesen Anlagen hergestellt werden, auf einer sauberen und nachhaltigen Technologie basieren. Das bedeutet zum Beispiel die Verwendung von Elektroden, die nicht giftig und umweltschädlich sind. Er betonte auch, wie wichtig es sei, dass die verwendeten Batteriematerialien auf ethische und nachhaltige Weise beschafft werden sollten. Blackstone Resources kann Batteriemetalle aus eigenen Quellen wie Lithium aus Chile dazu beisteuern und liefern.