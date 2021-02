IOC erfreut über G7-Bekenntnis zu Tokio-Spielen

LAUSANNE (dpa-AFX) - Das IOC hat das Bekenntnis der sieben großen Wirtschaftsmächte (G7) zur Austragung der Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio begrüßt. "Danke an die G7 für die starke Unterstützung", wurde Präsident Thomas Bach am Freitag vom Internationalen Olympischen Komitee zitiert. Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung nach dem G7-Gipfel versichert: "Wir unterstützen das Vorhaben von Japan, die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer in sicherer und geschützter Weise als ein Symbol für die globale Einigkeit beim Überwinden von Covid-19 zu veranstalten."

Wegen der Corona-Pandemie waren die für 2020 geplanten Tokio-Spiele um ein Jahr verschoben worden. Trotz der weiter bedrohlichen Lage in vielen Ländern halten das IOC und die japanischen Gastgeber an ihren Plänen für Olympia unter Corona-Bedingungen fest. In Japan hatte sich zuletzt eine deutliche Mehrheit der Bürger in Umfragen für eine erneute Verschiebung oder Absage der Sommerspiele ausgesprochen./hc/DP/men