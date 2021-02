Kioxia und Western Digital kündigen die 6. Generation der 3D-Flash-Speicher an

Die Unternehmen Kioxia Corporation und Western Digital Corp. (Nasdaq: WDC) haben heute bekannt gegeben, dass sie die sechste Generation ihrer 3D-Flash-Speichertechnologie mit 162 Schichten entwickelt haben. Der nächste Meilenstein in der 20-jährigen Joint-Venture-Partnerschaft der beiden Unternehmen ist die für sie bisher dichteste und fortschrittlichste 3D-Flash-Speichertechnologie, in der eine breite Auswahl an technologischen und fertigungstechnischen Innovationen zur Anwendung kommt.

