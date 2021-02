NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Freitag nach seiner Vortagsschwäche wieder auf solidem Kurs. Er knüpfte mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 31 552,25 Punkte an seine Erholung an, die am Donnerstag schon im Handelsverlauf einsetzte. Zwischenzeitlich preschte er sogar bis auf 31 647 Punkte vor und stellte so erneut einen Rekord auf, dann aber flachte der Rückenwind ab. Der Dow steuert nun auf ein Wochenplus von 0,3 Prozent zu.

Am letzten Handelstag der Woche verlor die jüngste Diskussion über eine Rückkehr der Inflation etwas an Bedeutung. Die zuletzt dominanten Sorgen vor einem deutlichen Zinsanstieg und damit einhergehende Kursverluste am Aktienmarkt gerieten in den Hintergrund, nachdem sich die Lage am Anleihemarkt zuletzt entspannt hatte. Stattdessen gerieten bekannte Themen wie die Corona-Lage oder Unternehmensnachrichten wieder stärker in den Fokus.