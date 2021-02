GOLDMAN SACHS belässt MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Chris Hallam führte in einer am Freitag vorliegenden Studie quartalsbezogene Erwartungen in sein diesjähriges Bewertungsmodell für den Triebwerksbauer ein. In der Summe seien seine Schätzungen im Gesamtjahr aber unverändert geblieben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MTU Aero Engines AG! Werbung Long Long Basispreis 175,80€ Hebel 13,93 Ask 1,49 Zum Produkt Short Short Basispreis 200,00€ Hebel 13,23 Ask 1,27 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.