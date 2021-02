KALAMAZOO (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner bei einem Besuch eines Werks des Pharmakonzerns Pfizer aufgerufen, sich impfen zu lassen. "Die Impfstoffe sind sicher", sagte Biden am Freitag in Kalamazoo im nördlichen US-Staat Michigan, wo der von Pfizer und dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelte Corona-Impfstoff produziert wird. "Lassen Sie sich impfen, wenn Sie an der Reihe sind und der Impfstoff verfügbar ist. So besiegen wir diese Pandemie."

Trotz der Fortschritte stecke man immer noch mitten in der Pandemie, sagte Biden. Es gebe neue Virus-Varianten und in ein paar Tagen würden die USA die Marke von 500 000 Amerikanern überschreiten, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben seien. "Ich kann Ihnen kein Datum geben, wann diese Krise enden wird", sagte Biden. "Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir alles mögliche tun, damit dieser Tag eher früher als später kommt."/lkl/DP/he