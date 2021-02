American Manganese Inc. bereitet recycelte Kathodenreaktorprodukte für eine unabhängige technische Materialanalyse vor Nachrichtenquelle: IRW Press | 19.02.2021, 23:29 | 69 | 0 | 0 19.02.2021, 23:29 | Surrey (British Columbia), 19. Februar 2021. American Manganese Inc. (TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM) („AMY“ oder das „Unternehmen“) mit seinem fortschrittlichen und patentierten Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes recyceltes NCA-Produkt, das im Kathodenreaktor des Unternehmens hergestellt wurde, für unabhängige analytische Tests vorbereitet und versandt wurde. Das Kathodenvorläufermaterial ist eine wertvolle Komponente im Batterieherstellungsprozess, da moderne Kathodenchemikalien in fein abgestimmten chemischen Prozessen hergestellt werden, die strenge Anforderungen an chemische Zusammensetzung, Reinheit, Partikelform, Partikelgröße und Gleichmäßigkeit haben. Ziel von American Manganese ist, sicherzustellen, dass das durch das patentierte RecycLiCo-Verfahren hergestellte Kathodenvorläufermaterial diese von den Tier-1-Batterieherstellern erwarteten hohen Qualitätsmaßstäbe erfüllt. Die verschiedenen Technologien zur Analyse der recycelten Kathodenreaktorprodukte sind: - Röntgendiffraktionstests (XRD): Identifizierung der Struktur von kristallinen Materialien und Vergleich mit einer idealen Materialreferenz - Rasterelektronenmikroskopie (REM): Scanning von Proben mit einem Elektronenstrahl, um ein vergrößertes Bild zu erzeugen, das die Partikelmorphologie, die chemische Zusammensetzung und die Ausrichtung von Materialien anzeigt - Induktiv gekoppelte Plasma-(ICP-)Spektroskopie: Detektion und Messung von Elementen innerhalb einer Probe, um die Materialreinheit zu bestimmen - Partikelgrößenanalysator: Bestimmung der Größe und Verteilung von Partikeln in einer Probe „Der Kathodenvorläufer ist ein Schlüsselbestandteil im Herstellungsprozess von Lithium-Ionen-Batterien“, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. „Die Möglichkeit, mit minimalen Verarbeitungsschritten direkt aus recyceltem Kathodenabfallmaterial für Batteriehersteller fertige Kathodenvorläufer herzustellen, wird ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Projekts sein.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3



