Des Weiteren begibt die RAMFORT GmbH eine nicht nachrangige und besicherte Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Immobilien-Anleihe hat eine fünfjährige Laufzeit vom 15.03.2021 bis 15.03.2026 und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,75% p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsphase der ersten RAMFORT-Unternehmensanleihe hat bereits begonnen, sie endet am 11. März 2021. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die RAMFORT-Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,75%-Anleihe bereits gezeichnet. Zudem hat der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (kurz: EMAF) in dieser Woche sowohl die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 6,00% p.a.) der Mutares SE (WKN A254QY) als auch die 3,00%-Anleihe der Progroup AG (WKN A2G8WA) gekauft und neu in sein Portfolio aufgenommen.

Neue Anleihe-Emissionen in der Kalenderwoche 7 (15.02. bis 19.02.2021) – zum einen begibt die Agri Resources Group S.A. eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe 2021/26 soll dabei jährlich mit 8,00 % p.a. verzinst werden. Neben einem öffentlichen Angebot gibt es ein freiwilliges Umtauschangebot an Inhaber der Agri Resources-Anleihe 2016/21 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Die neue Agri Resources-Anleihe wird als Sustainability Bond (Anleihe mit Nachhaltigkeitscharakter) gemäß der Definition der International Capital Markets Association (ICMA) eingestuft, da die Anleihemittel für „grüne“ und soziale Projekte verwendet werden. Das öffentliche Zeichnungsangebot findet vom 24. Februar bis zum 10. März 2021 über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Börse Frankfurt statt.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch unser aktueller Anleihen Finder-Newsletter-Februar-2-2021. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und bleiben Sie stets informiert.

Die blueplanet Investments AG gibt dieser Tage ebenfalls ihr Debüt am Kapitalmarkt und hat dazu eine Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H3F75) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro aufgelegt. Die fünfjährige Wandelanleihe, die mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50% ausgestattet ist, wird zunächst institutionellen Investoren bis zum 24.02.2021 im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Vorstandschef Alexander Lattmann und COO Thomas Körfgen über die Einstufung der Wandelanleihe als Green Bond sowie die nachhaltigen Geschäftsfelder des Unternehmens gesprochen. Auch die Ranft Invest GmbH bietet derzeit eine weitere Tranche ihrer Solar-Anleihe (ISIN: DE000A2LQLH9) mit einem gestaffelten Zins von 4,75% bis 5,25% p.a. an. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche daher ausführlich mit Michael Ranft, Geschäftsführer der Ranft Gruppe, über die Entwicklung der Unternehmensgruppe, die Anleihe-Emission und die Verwendung der Anleihemittel gesprochen.

Die Quant.Capital GmbH & Co. KG hat bereits zum 01. Dezember 2020 eine Anleihe (ISIN: DE000A3H2V43) im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und läuft bis zum 30.11.2025. Anleger können die Anleihe über die Börse Frankfurt oder außerbörslich noch bis zum 30.11.2021 erwerben. Mit den Anleihemitteln möchte die Quant.Capital GmbH & Co. KG ihre Geschäftstätigkeit im Bereich des computergestützten, systematischen Börsenhandels weiter ausbauen. Die R-LOGITECH S.A.M. hat unterdessen ihre im März 2018 emittierte 8,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8) um weitere 40 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro aufgestockt. Die Emission wurde bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Die The Grounds Real Estate Development AG hat in dieser Woche eine Wandelanleihe im Volumen von 12 Mio. Euro ebenfalls via Privatplatzierung vollständig platziert.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die Media and Games Invest plc. hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2020 noch einmal beschleunigt und die zuletzt im November 2020 angehobenen Finanzziele von 125-135 Mio. Euro Umsatz und 23-26 Mio. Euro EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 übertroffen. Auch die PNE AG übertrifft nach vorläufigen Zahlen beim Konzern-EBITDA die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erwartet nunmehr ein EBITDA zwischen 24 Mio. und 28 Mio. Euro – nachdem zuvor von einer Spanne zwischen 15 Mio. bis 20 Mio. Euro ausgegangen wurde. Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe, die aktuell ihren Alt-Anleihegläubigern einen Umtausch in eine neue Unternehmensanleihe anbietet, forciert den Aufbau ihres vierten Produktionsstandorts in Litauen mit der Bestellung neuer Maschinen und Anlagen. In der ersten März-Woche findet eine kurze öffentliche Zeichnungsphase für die neue Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/26 statt, deren jährlicher Zinskupon zwischen 4,50% und 5,00% liegen wird. Und dermonatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 18. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Investoren ausgeschüttet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW7 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Dt. Lichtmiete, Ranft, blueplanet, Mutares, FCR Immobilien, SUNfarming, Eyemaxx, JDC, Bonds Monthly, ACTAQUA, Photon Energy, Agri Resources, Aves, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2021: LR Global, FCR Immobilien, blueplanet, R-LOGITECH, Ekosem-Agrar, Euroboden, Biohacks, MGI, Energiekontor, Aves, ENESPA, Dt. Rohstoff, Eyemaxx, Energiekontor, GECCI, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2021: PANDION, SeniVita, ABO Wind, FCR, LR Global, Ekosem-Agrar, KFM, EMAF, Pentracor, S IMMO, Behrens, Noratis, NZWL, SoWiTec, PREOS, Bonds Monthly, VST, NSI Netfonds, …

ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2021: PANDION, Dt. Lichtmiete, Halloren Vermögen, EMAF, DMAF, Belano, reconcept, Behrens, FCR, UniDevice, Ekosem-Agrar, GECCI, Bonds Monthly, MGI, Greencells, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2021: PANDION, Noratis, reconcept, Aves One, MGI, Deutsche Rohstoff, DMAF, Joh. F. Behrens, DEAG, Nordex, publity, PREOS, Eyemaxx, …

—

ANLEIHEN-Woche #KW51 – 2020: ETERNA, Biohacks, KFM, Dr. Wiesent Sozial, Schlote, DMAF, Joh. Friedrich Behrens, JDC, Bonds Monthly Income, GECCI, publity, FCR Immobilien, Timeless Homes, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW50 – 2020: Belano Medical, DMAF, Aves One, Greencells, SeniVita, ACTAQUA, paragon, EMAF, Ekosem-Agrar, Bonds Monthly, GECCI, FCR Immobilien, PANDION, …

ANLEIHEN-Woche #KW49 – 2020: Belano, Metalcorp, ACTAQUA, Africa GreenTec, BENO, SeniVita, Henri Broen, GECCI, Eyemaxx, Greencells, AURELIUS, Bonds Monthly, DEAG, …

ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2020: Greencells, Euroboden, FBW, publity, GECCI, Rochade, DEAG, Schlote, ETERNA, va-Q-tec, UBM, PANDION, VST Building, MOREH, ABO Wind, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2021: Agri Resources, RAMFORT, blueplanet, Ranft, Quant.Capital, R-LOGITECH, EMAF, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Grounds Real Estate, MGI, Bonds Monthly, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.