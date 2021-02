Diese Woche haben die Bullen noch mal Glück gehabt. Sah zwischenzeitlich nach einem Abtauchen des Marktes aus, nachdem es am Montag noch einen Rekord-Schluss-Kurs gegeben hatte. Letzte Woche Montag den Verlaufs-Rekord, diese Woche Montag Schlussstand-Rekord. Wie wäre es

beides Mal in einer Woche zu haben? Und das Handelsende von Freitag lässt wieder mal alles offen. Natürlich sind die Märkte teilweise ziemlich heissgelaufen, wobei zumindest im Wasserstoffsektor diese Woche eine gewisse Konsolidierung eingesetzt hat. Nicht ungesund. Wenn der Tweet eines Multimilliardärs über ein Bitcoininvestment diesen “hochschiessen” lässt, sollte man zumindest generell vorsichtiger auf den Kapitalmärkten werden. Mögliche Blasen voraus. Auch diese Woche haben die Unternehmensmeldungen eher Kurs- stützend gewirkt. Wobei Varta trotz guter Zahlen unter dem GameStop -Effekt leiden musste oder gerade wegen? Und was passiert bei dem Dritten im Bunde: Evotec…

Erstmal egal – seit dem letzten Wochenende gab es spannende Einzelentwicklungen an den Börsen – Übernahmen, Rekorde, Ergebnisse. Anfangen wollen wir mit dem Rück- und Ausblick vom letzten Wochenende: Wochenrückblick – am Montag DAX Allzeithoch, Serie guter Unternehmensmeldungen: Corestate, Evotec, Steinhoff, Plug Power, Air Liquide, Siemens Energy, Teamviewer, CureVac,… Und dem Blick auf einen Trendmarkt: “Wasserstoff kommt”: Ballard Power mit frischem Geld und Chart Industries, Plug Power bleibt das Geld, Bloom Break-even 2021, SFC liefert, Air Liquide und Siemens Energy wollen Grosses.

Dazu gab es eine Übernahmemeldung am Wochenende: Lanxess will wachsen – anorganisch.

Optimismus im Onlinebereich ungebrochen:

Am Montag

Mit 14.109,07 Punkten startete der Markt in die Woche. Schlussstand am Montag war bei fast dem gleichen Kurs: 14.109,48 Punkte. Und der Markt schloss so hoch, wie noch nie zuvor. Auch wenn das Allzeithoch (Verlaufshoch) von letzter Woche Montag nicht erreicht werden konnte, eine schöne Bestätigung für die Bullen. Es fehlten Impulse aus Amerika – feiertagsbedingt geschlossene Börsen.