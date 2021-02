Don´t try this at home!

Jede Hausse hat ihr Eigenes, man kann sie nicht unbedingt miteinander vergleichen. Die Strategie von gestern mag heute schon falsch sein.

„ Man kann bei jeder Aktie unbegrenzt gewinnen, jedoch maximal 100 Prozent verlieren.“ Daher habe ich extrem viele Aktien gekauft, so viele verschiedene, wie niemals zuvor und auch niemals danach in meinem Leben.

Heute nun präsentiere ich Ihnen die Liste der Verlierer, die Papiere, die ich 1999 und 2000 mit einem zweistelligen prozentualen Verlust verkauft habe.

Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen damals ja schon dabei und kennt manche dieser Aktien. Ich hingegen habe gestaunt, dass die meisten davon mir überhaupt nichts mehr sagen. Die soll ich gekauft haben? War ich da umnachtet? Nein, es war Karneval an der Börse und ich habe reichlich mitgefeiert.

Die folgenden fünf verlustträchtigen Investments sind die wenigen, die mir heute noch bekannt sind und bei denen ich noch weiß, was dahintersteckt(e):

Gontard & Metallbank 34% Verlust

Effectenspiegel 23% Verlust

Nordasia.com 43% Verlust

1&1 23% Verlust

Senator Film 36% Verlust

Jetzt nun diejenigen, von denen ich schwöre, bei den meisten nicht einmal einen blassen Schimmer davon zu haben, was das für Unternehmen sind oder waren. Und bei wenigen höchstens eine klitzekleine Idee davon besitze:

Senetek 53% Verlust

Van der Moolen 35% Verlust

Iridium 59% Verlust

Aquaplan 48% Verlust

LHS 33% Verlust

Data Design 62% Verlust

Lycos 35% Verlust

Infoseek 62% Verlust

Plenum 65% Verlust

Carrier One 10% Verlust

DCI 14% Verlust

Trans Cosmos 42% Verlust

Santa Cruz 70% Verlust

GMGI 39% Verlust

Commerce One 39% Verlust

Net Perceptions 59% Verlust

Internet Capital Group 74% Verlust

Davnet 64 % Verlust

MatchNet 30% Verlust

Open Market 33% Verlust

Poet Holdings 71% Verlust

H5B5 55% Verlust

Das ist schon ein ganz schönes Schlachtfeld, oder? Vielleicht war es ja auch reine Psycho-Hygiene, dass ich von all dem heute nichts mehr weiß. Wie nach einem heftigen Alkoholrausch. Und genauso war das ja auch.

Am meisten frappieren mich hier die letzten beiden Aktien. Die klingen schon vom Namen her so, als hätte das niemals etwas werden können.

Doch das trifft nur bedingt, denn auch bei den Gewinnern kenne ich ein Unternehmen nicht:

Icon Medialab 593% Gewinn

Insgesamt hat mein Lehrsatz damals wirklich gut funktioniert. Denn diesen Ausfällen standen wirklich exorbitante Gewinne gegenüber. Und bei diesen Gewinnern musste man an die Prozentzahlen der Verlierer durchaus noch eine 0 heranhängen. Und manchmal sogar zusätzlich noch eine 1 davor setzen.

Das Einzige, was an diesem Lehrsatz damals falsch war, ist, dass ich keinen 100-Prozent-Verlust mitgemacht habe. Aber dafür war der damalige Anlagehorizont auch zu kurz.

Dennoch: Eigentlich investiert man so nicht! Das war ein Erfolgsrezept für damals, für heute ist es das nicht. Also: Don´t try this at home!

Ich werde diese Strategie jedoch im Hinterkopf behalten. Denn es könnte durchaus irgendwann in den nächsten Jahrzehnten ein Tag kommen, an dem wir morgens aufwachen und plötzlich alles anderes ist. Und dann werden wir auf einmal nicht wie sonst nicht von vorne von den Gewinnmöglichkeiten gezogen, sondern von hinten vom Sicherungsverhalten geschoben.

An diesem Tag wird das hier vielleicht wieder ein Thema.

Bernd Niquet