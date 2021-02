ABSOLUT EINMALIG: Old-Economy trifft auf die KRYPTO- und BLOCKCHAIN Technologie! Das Ergebnis ist eine hochexplosive Mischung in einer einzigen Firma vereint! Hier werden echte Innovationen geschaffen – AKTIE vor SPRUNG!

erstmals seit einem Jahr stieg jetzt auch der Preis für das europäische Nordsee-Öl. Hierbei sind die News vom US-Ölmarkt maßgeblicher Preistreiber. Das API (American Petroleum Institute) meldete für die US Rohölbestände deutlich weniger Lagerbestände als erwartet.

Hauptthema sind allerdings die umfangreichen Produktionsausfälle in den USA, verursacht durch polare Tieftemperaturen bis hinunter in den Süden von Texas.

Die Schätzungen zu den Produktionsausfällen, verursacht durch die jüngste Kältewelle, werden immer wieder nach oben korrigiert. Es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass die Ölproduktion der USA derzeit um mehr als 4 Mio. Barrel/Tag verringert ist.

Das heißt, es sind 40 Prozent der US-Ölproduktion sind offline !

Die vom API und DOE am Donnerstag gemeldeten Lagerzahlen sind 'bullisch' ausgefallen.

Der starke Wintereinbruch in den USA liefert den Ölpreisen weiteren Rückenwind. Im Rohöl-Preischart folgt die 2021er Preiskurve dem Anstieg der 2019er Kurve.

Neuer Megatrend: Bitcoin & Blockchain im Mainstream

Bitcoin erreichte fast täglich neue Allzeithochs und kletterte über die 55.000 US-Dollar-Marke.

Die beliebteste Krypto-Währung befindet sich somit auf dem besten Weg, das erste Krypto-Asset zu werden, das die Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreicht.

Damit ist die Marktkapitalisierung der Krypto-Leitwährung erstmals über der Marke von 970 Milliarden US-Dollar. Bitcoin ist somit seit kurzem größer als Tesla, Samsung oder Facebook.

Aber wie nachhaltig ist dieser fulminante Kursanstieg? Sehr vieles spricht dafür, dass sich dieser Bullrun von denen aus der Vergangenheit deutlich unterscheidet.

Zu sagen, dass diese letzte Woche für die Einführung von Bitcoin und Kryptowährung enorm war, wäre eine Untertreibung. Es gab so viele Neuigkeiten, dass es schwierig war, Schritt zu halten, selbst für diejenigen von uns, die Vollzeit in der Branche arbeiten.

Hier nur einige der WICHTIGSTEN Schlagzeilen zum Kryptomarkt:

MasterCard

Am Mittwoch kündigte Mastercard seinen Plan an, Händlern die Möglichkeit zu geben, später in diesem Jahr Zahlungen in Kryptowährung zu erhalten. Auf diese Weise können die digitalen Währungszahlungen von Mastercard-Kunden bei teilnehmenden Händlern in Krypto abgewickelt werden - eine Premiere für das Unternehmen.

BNY Mellon

Donnerstag gab BNY Mellon, der 2-Billionen-Dollar-Bankenriese, die Schaffung einer Digital Assets Unit bekannt, die das Unternehmen als „ein Team bezeichnet, das sich dem Aufbau der ersten Verwahrung mehrerer Vermögenswerte widmet und Verwaltungsplattform für traditionelle und digitale Assets, einschließlich Kryptowährungen. “

Venmo

PayPal gab auch bekannt, dass es erwägt, Kryptowährung als Zahlungsoption über Venmo hinzuzufügen. Im Jahr 2020 führte PayPal selbst bei 26 Millionen Händlern Kryptowährung als Finanzierungsquelle für den digitalen Handel ein. Venmo hat über 52 Millionen Einzelbenutzer.

Aubrey Strobel von Lolli fasste die Woche eloquent zusammen: „In derselben Woche haben das fortschrittlichste Unternehmen der Welt, Tesla, und die älteste Bank Amerikas, BNY Mellon, ihre Geschäftsmodelle um Bitcoin erweitert. Es geht nicht mehr darum, ob Institutionen Bitcoin einführen, sondern darum, wann. Nacheinander validieren institutionelle Anleger den intuitiven Wert und die zugrunde liegende Logik von Bitcoin. “

Auch wir stellen begeistert fest:

Die Party an den internationalen Ölmärkten ist im vollen Gange und die Party an den Krypto märkten hat gerade erst begonnen!

Hier kommt das Unternehmen welches zukünftig beide Märkte verbindet:

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC)

Eine der spektakulärsten Investitionen in die Krypto-Zukunft

Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) hat einen Marktplatz für den globalen Ölhandel (die Oilex-Plattform) entwickelt, der auf der revolutionären Blockchain-Technologie basiert!

Anfang der Woche gab das Unternehmen bekannt bereits im dritten Quartal 2021 einen Pilotdienst für ausgewählte Kunden zu starten!

Zu den ausgewählten Kunden gehören Regierungen, Staatsfonds, Umweltbehörden, Aufsichtsbehörden und Selbstregulierungsorganisationen.

Der vom Unternehmen entwickelte End-to-End-Service mithilfe einer proprietären blockchain-basierten modularen Softwareplattform, um den Benutzern unveränderliche Dateninformationen über den gesamten Lebenszyklus der Rohölversorgungskette vom Reservemanagement über die Produktion, Lagerung, den Umschlag, den Export und den Export von Bohrlochköpfen bereitzustellen

CEO Alex Medana kommentierte den nächsten Meilenstein wie folgt:

"Hunter mit seiner Technologieplattform und seinen Integrationsfähigkeiten wird die Kohlenwasserstoffindustrie bei ihrem Bestreben unterstützen, ihre Abläufe zu digitalisieren, das Vertrauen und die Transparenz zwischen seinen Stakeholdern zu erhöhen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen".

Aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein: CEO Alex Medana sagt „wird“ und nicht „könnte“!

Kein Wunder das er so zuversichtlich ist:

Nach 3 Jahren Forschung und Entwicklung steht die Oilex-Handelsplattform kurz vor der Marktreife!

Nehmen Sie sich eine Minute Zeit um die interaktive und intelligente Plattform von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) kennenzulernen:

Wie Sie gerade erfahren haben werden Produzenten und Käufer durch intelligente Algorithmen verbunden, die basierend auf benutzerdefinierten Kriterien die beste wahrscheinliche Übereinstimmung liefern.

Das gesamte Ökosystem der Plattformen wurde entwickelt, um eine einzige Quelle des digitalen Vertrauens und der Wahrheit zwischen Käufern, Verkäufern und handelsbezogenen Dienstleistungen in der gesamten Lieferkette zu schaffen, mit Echtzeit-Tracking von der Preisermittlung und dem Handel bis hin zu Logistik, Backoffice-Abrechnungen und Zahlungsabstimmung.

Durch den Handel mit physischen Rohstoffen auf einer Blockchain-Lösung profitieren Produzenten, Händler und Verbraucher von einem schnelleren Austausch von Handelsbedingungen, verbesserter Datenintegrität und verbesserter Zuverlässigkeit, wobei alle Datensätze in Echtzeit überprüft werden.

Die Vorteile für die Ölindustrie auf einen Blick

Blockchain-Technologien schaffen einen effizienteren und sichereren Marktplatz

Dezentral & sicher

Einheitliches vertrauenswürdiges Netzwerk

Effizientes Backoffice-Tracking und -Abstimmung

Reduzierte Kontrahenten-Risiken

Kauf und Verkauf von physikalischem Öl in einer dynamischen Bid/Ask-Umgebung ist konkurrenzlos!

Bis zu 60 % Kosteneinsparungen * durch Digitalisierung und Straffung des Handelsprozesses, um eine effizientere Lieferkette zu schaffen

Verbessertes Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern durch die Schaffung einer "Single Source of Truth" (SSOT) auf der Blockchain

Effizienteres Auftragsbuch , das Blockchain nutzt, um Handelstransparenz, Sicherheit, Geschwindigkeit, Datenabstimmung zu verbessern und den Working Capital-Zyklus zu verkürzen

Vollständige Lebenszyklusberichterstattung über die Rohversorgungskette von Ölreserven über Brunnenproduktion, Lagerung, Umschlag und Endverbrauch!

Wie Sie sehen: Diese dezentrale und hochgradig skalierbare Plattform verbindet Käufer und Verkäufer nahtlos vom Kauf über die Lieferung bis hin zur Zahlung!

Und der Markt wartet dringend auf diese Technologie:

"Die Digitalisierung des physischen Ölhandelsmarktes ist unvermeidlich und im Gange, aber immer noch ungleich verteilt. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Vorteile dieser Entwicklung speziell den unaufmerksamen Erzeugern zubringen. Ich freue mich sehr, Teil eines starken Teams zu sein, das in dieser wichtigen Branche echte Wirkung schafft."

Dieses Zitat stammt vom neuen COO von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) Dr. Florian M. Spiegl, Innovator und Serienunternehmer im Finanztechnologiesektor mit über 15 Jahren Erfahrung.

Seine Unternehmenskarriere umfasst die Strategieberatung mit der Boston Consulting Group bis hin zur Vermögensverwaltung bei Credit Suisse.

Seine Erfahrung und Expertise erleichtern den bevorstehenden Markteintritt.

Fazit:

Mit der Aktie von Hunter Technology Corp.

können Anleger jetzt richtig schnell Geld verdienen

Es geht los!

Investieren Sie in die Zukunft einer der vielleicht spektakulärsten Erfindungen der Menschheit.

Es gibt immer wieder Unternehmen, die aus dem Nichts kommen und dann ganze Wirtschaftsbereiche von Grund auf umkrempeln oder wie im Falle von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) neu erschaffen.

Das Momentum für den Markteintritt könnte gar nicht besser sein:

Die Bitcoin-Rallye steht vor dem nächsten gewaltigen Kurssprung!

Beim Ölpreis gesellten sich gleich drei klassische Preistreiber zusammen. Mit geopolitischer Unruhe im Nahen Osten, steigender Nachfrage aus China und Raffinerieproblemen in den USA!

Unterstützt von der Hoffnung auf ein nahendes Ende der Corona-Pandemie erobern die Ölnotierungen das höchste Niveau seit über einem Jahr!

Vergessen Sie nicht:

Noch ist diese Aktie ein Geheimtipp, aber der Kurs ist bereits deutlich angesprungen, aber dennoch noch günstig!

Mein Verstand sagt: „Steig da jetzt schnell ein!“

An Ihrer Stelle würde ich mir jetzt ganz schnell die Aktie von Hunter Technology Corp. (WKN: A2QEYH | Symbol: HOC) kaufen und auf den kommenden News Flow lauern.

So eine Chance kommt so schnell nicht wieder!

Auf viele weitere, erfolgreiche Gewinn-Trades!

Ihr Rocket-Trader-Team!

