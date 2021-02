Kalifornien erteilt Cannabisanbaulizenz an TransCanna

Canadian Securities Exchange: TCAN

Börse Frankfurt: TH8

OTC: TCNAF

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR

Vancouver, British Columbia, 20. Februar 2021 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) („TransCanna“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom Staat Kalifornien eine sehr begehrte Anbaulizenz erteilt wurde, mit der das Unternehmen seine Anbaukapazitäten nahezu umgehend hochfahren kann.

Der Staat Kalifornien hat Lyfted Farms, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von TransCanna, eine Anbaulizenz für ihre Vorzeigeanlage Daly in Modesto (Kalifornien) gewährt. Bob Blink, CEO von TransCanna, sagt dazu: „Es ist bekanntermaßen schwierig, in dieser Region eine Anbaulizenz zu erhalten. Die aktuellen Anträge sind im Rückstand und ihre Bearbeitung wird vom County nicht vor Ende 2021 in Betracht gezogen.“

Die Lizenz stellt für TransCanna einen wichtigen Meilenstein in seinem Bestreben dar, sich zu Kaliforniens führendem vollständig integrierten Unternehmen für Anbau, Verarbeitung, Herstellung, Großhandel und Vertrieb von Cannabis zu entwickeln.

„Der Erhalt dieser Lizenz ist ein bedeutender Wendepunkt für TransCanna und ebnet uns den Weg für das explosive Wachstum, für das wir uns gerüstet sind“, so Bob Blink weiter. „Die Nachfrage nach unseren exotischen Indoor-Cannabissorten übersteigt beständig das Angebot und nachdem diese neue riesige Anlage jetzt die Genehmigung für den Anbau erhalten hat, können wir dieser Nachfrage endlich nachkommen und unseren Ausbau fortsetzen. Damit werden wir zu einer der größten lizenzierten Anlagen ihrer Art im kalifornischen Staat.“

Neben dem Anbau kann TransCanna mit der neuen Daly-Anlage auch sein Produktangebot erweitern und seine beherrschende Stellung in der kalifornischen Cannabis-Lieferkette etablieren.

Die Daly-Anlage wird als Anker für die anderen TransCanna-Betriebe sowie als Lieferkettenzentrum für Drittbetriebe in ganz Nordkalifornien dienen und diesen eine sichere Lagerung, Konzentratherstellung, Großhandelsvermarktung, White-Label-Service und einen bundesstaatsweiten Vertrieb bieten.