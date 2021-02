Briten wollen bis Ende Juli allen Erwachsenen erste Impfung anbieten

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will bis Ende Juli allen Erwachsenen im Land ein Impfangebot gegen das Coronavirus machen. "Wir wollen allen Erwachsenen bis Ende Juli eine Impfung anbieten, das wird uns helfen, die Gefährdetsten schneller zu schützen und Beschränkungen lockern zu können", sagte Premier Boris Johnson am Samstag nach einer Mitteilung der Regierung. Bislang haben in Großbritannien mehr als 17 Millionen Menschen eine erste Corona-Impfung erhalten, das ist fast jeder dritte Erwachsene.

Wegen frühzeitiger und umfangreicher Bestellungen hat Großbritannien weniger Lieferengpässe als die EU-Staaten. Zudem will das Vereinigte Königreich überschüssige Impfdosen zwar an ärmere Länder abgeben - aber erst, wenn die Briten geimpft sind. Die Welthandelsorganisation WTO kritisierte das und forderte das Land auf, bereits jetzt - wie auch vom französischen Premier Emmanuel Macron vorgeschlagen - einen gewissen Anteil der verfügbaren Impfdosen abzugeben.

Der Weg aus dem Lockdown solle trotz des schnellen Impffortschritts "vorsichtig und phasenweise" erfolgen, sagte Johnson. Am Montag will der Premier seine Pläne für die ersten Lockerungen verkünden, die unter anderem einige private Treffen draußen und einzelne Besucher in Pflegeheimen ermöglichen sollen. Auch die Rückkehr von Kindern in die Schulen gehört zur obersten Priorität seiner Regierung.