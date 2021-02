GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist nach zuvor wochenlanger Talfahrt zurück in der Spur und hat die Abstiegssorgen beim Erzrivalen FC Schalke 04 weiter vergrößert. Dank des 4:0 (2:0) in einem über weite Strecken tristen Revierderby bleibt der BVB in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen und stoppte den Abwärtstrend mit zuletzt drei Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Serie. In der leeren Veltins-Arena sorgten am Samstagabend Jadon Sancho (42. Minute), Erling Haaland (45./79.) und Raphael Guerreiro (60.) am Samstag für den verdienten Sieg der Borussia, die nur drei Tage nach dem hochgelobten Auftritt in Sevilla (3:2) auch ohne Glanz einen wichtigen Erfolg feierte.

Dagegen musste der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga aus Gelsenkirchen seine bereits neunte Heimniederlage hinnehmen und liegt weiter neun Punkte hinter dem Relegationsplatz. Daran konnte auch die Aktion eines Fan-Clubs, rund 7000 blau-weiße T-Shirts über die Sitzschalen in der Arena zu hängen, nichts ändern.