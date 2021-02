Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition verliert laut der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar an Zustimmung und liegt in der Wählergunst nur noch bei 50 Prozent. Im Sonntagstrend, den das Institut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, büßen die Regierungsparteien jeweils einen Prozentpunkt ein.









CDU/CSU kommen noch auf 34 Prozent, die SPD auf 16 Prozent. Zulegen können die Grünen mit 19 Prozent (+1) und die Linkspartei mit acht Prozent (+1). Die FDP bleibt stabil bei acht Prozent, während die AfD (neun Prozent) einen Prozentpunkt verliert. Die sonstigen Parteien würden sechs Prozent (+1) wählen. Laut Umfrage halten die Bürger CSU-Chef Markus Söder für wesentlicher geeigneter, die Kanzlerkandidatur für die Union bei der anstehenden Bundestagswahl zu übernehmen, als den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Söder ist für 50 Prozent der Befragten der bessere Kandidat, Laschet überzeugt 24 Prozent. 26 Prozent sind unentschieden. Für die Zeitung hatte Kantar 1.905 Menschen im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Februar befragt. Frage: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären? Zur Kanzlerkandidatur befragte Kantar am 18. Februar 509 Menschen. Frage: Wer wäre aus Ihrer Sicht der bessere Kanzlerkandidat für die Union? - Armin Laschet - Markus Söder.