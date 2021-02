Schulen in nahezu allen Bundesländern hätten sich nun auf den Montag eingestellt. Er glaube, es sei schwierig, da sehr schnell zu reagieren. "Aber man muss die Inzidenzentwicklung im Blick haben und da sehen wir, dass das Überhandnehmen der Mutation bereits zu einem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz geführt hat."

Am Montag kehren nach bisherigen Plänen in zehn Bundesländern Grundschüler wieder in die Schulen zurück und Kitas nehmen wieder mehr Kinder in die Betreuung. Die Länder regeln das unterschiedlich. In manchen sind bestimmte Landkreise mit hohen Corona-Zahlen von der Wiederaufnahme des Schul- und Kitabetriebs ausgeschlossen. Es gibt zum Teil Wechselunterricht mit geteilten Klassen, aber auch Klassen in voller Stärke, die sich in den Schulen dann aber nicht begegnen dürfen./jr/DP/men