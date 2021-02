Anlegerverlag Nel ASA: mit Vollgas in die neue Woche! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.02.2021, 13:48 | 64 | 0 | 0 21.02.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was geht denn bei Nel ASA ab? Die Aktie ging zum Wochenabschluss nochmal so richtig durch die Decke und konnte den Hype der Wasserstoff-Aktien bestätigen! Nachdem man in der Woche noch einen Skandal zu verdauen hatte, geht die Aktie am Freitag wieder richtig stark in den Himmel und greift nach den Sternen! Ist Nel ASA der nächste Big Player der Wasserstoff-Branche? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien verzeichnen aktuell absolute Rekordwerte. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Das Unternehmen aus Oslo gibt auf jeden Fall seit geraumer Zeit Vollgas und wird das auch in der kommenden Woche tun! Nachdem man in letzter Zeit eine satte Abwertung durchleben musste, ist die Aktie nun wieder voll da und kann sich von 2,5 Euro auf fast 3 Euro verbessern! Bald kann man wieder mit stolzen Werten oberhalb der 3-Euro-Marke rechnen! Somit gehört Nel ASA zu den aussichtsreichsten Aktien, die man derzeit auf dem Markt erhalten kann! Die Wasserstoff-Branche boomt weiter, wodurch ein Brennstoffzellenhersteller wie Nel ASA grandiose Zukunftsaussichten hat. Das zeigte sich auch am Freitag, als man erneut um 5,40 Prozent und 0,144 Euro zulegen konnte, wodurch der Kurs auf 2,81 Euro anstieg! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien verzeichnen aktuell absolute Rekordwerte. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.



