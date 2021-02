Chef der Bundesagentur für Arbeit warnt vor längerem Lockdown

Berlin (ots) - Eine dritte Corona-Welle wegen der B117-Mutante könnte noch mehrJobs in Deutschland kosten. "An der Kernbelegschaft halten die Arbeitgeber mitBlick auf den Impfstoff fest und nutzen, wenn nötig, die Kurzarbeit", sagte derBehördenchef Detlef Scheele dem Tagesspiegel (Montagsausgabe). "Sollte sich dieVirus-Mutante jetzt aber durchsetzen und der Lockdown nicht bald enden, hättedas eindeutig Folgen".Die Kurzarbeit hat rechnerisch bis zu drei Millionen Stellen gerettet. Imvergangenen Jahr hat die Bundesagentur für Arbeit allerdings allein fürKurzarbeit 22 Milliarden Euro ausgegeben. Für dieses Jahr rechnet Scheele mit6,1 Milliarden Euro. Ab April beginnt die BA damit, die Kurzarbeit auf ihreRichtigkeit hin zu überprüfen. "Es gibt Prüfteams, die nur das tun. Sie werdennicht nur Stichproben machen wie während der Finanzkrise, sondern alle Betriebeüberprüfen", sagte Scheele dem Tagesspiegel. "Uns wird das wahrscheinlich bisEnde 2022 beschäftigen." Zu Beginn der Pandemie wurden in der Spitze 11500BA-Mitarbeiter für die Kurzarbeit eingesetzt. Vorher waren es 700.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/detlef-scheele-im-interview-endet-der-lockdown-nicht-bald-haette-das-eindeutig-folgen/26936756.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4844176OTS: Der Tagesspiegel