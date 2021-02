FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffs:

"Über die Rückgabe von Grundrechten durch den Staat zumindest an die mit Biontech-Impfstoff immunisierten Bürger muss bald entschieden werden. Und zwar vorausschauend und bürgerfreundlich im Sinne der Freiheit, bevor sich Gerichte in großem Stil mit Klagen Geimpfter beschäftigen müssen. Die Entscheidung darüber sollte nicht abermals Gremien wie dem Deutschen Ethikrat überlassen werden, der wie die Bundesregierung Geimpfte mit dem Argument der Solidarität mit Nichtgeimpften und der Ungewissheit über die Ansteckungsgefahr weiter den Corona-Restriktionen unterwerfen will. Darüber beraten und entscheiden sollte (.) der Bundestag als das vom deutschen Volk für solche grundsätzlichen Fragen gewählte Gremium."