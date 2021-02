Essen (ots) - Die bundesweit tätige Sicherheitsfirma Kötter steigt in dasGeschäft der Pandemie-Bekämpfung ein und will für Unternehmen Testzentren aufderen Betriebsgelände betreiben. Nach einem Bericht der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe) hat das Essener Familienunternehmendie Tochterfirma Kötter Pandemic Solutions gegründet. Partner ist die 21Dx GmbHaus München, die bereits 15 Testzentren und rund 50 mobile Testteams inDeutschland betreibt."Diese Kompetenzen sind die ideale Ergänzung zu unseren Sicherheits-,Reinigungs-, Hygiene- und Personal Service-Konzepten, mit denen wir unsereKunden bereits bei der Aufrechterhaltung ihrer Prozesse in Produktion, Logistikund Verwaltung unterstützen", sagte Kötter-Mitinhaber Friedrich P. Kötter derWAZ. Die Essener wollen in Verwaltungen und Produktionshallen nicht nurCorona-Tests anbieten, sondern auch Reinigungsdienste und mobile Luftreiniger.Trotz massiver Einbrüche bei Passagierkontrollen an Flughäfen, reihenweiseausgefallener Messen und Großveranstaltungen sowie geschlossener Museen in zweiLockdowns hat die Kötter-Gruppe im vergangenen Jahr ihrem Umsatz leicht um 1,1Prozent auf 571 Millionen Euro gesteigert. Die Zahl der Mitarbeiter ging auf17.600 zurück. Mitinhaber Friedrich P. Kötter spricht von der "schwerstenWirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik", in der sich das Land geradebefinde.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4844202OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung