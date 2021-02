22.02.2021 / 07:28

PowerTaps System der 3. Generation zur Herstellung von blauem Wasserstoff findet Anwendung in Busfuhrparks und Zügen



VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien, 22. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") . Das Unternehmen legt zusätzliche Informationen darüber vor, wie die von PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") entwickelte Technologie zur Wasserstoffproduktion und Abgabe vor Ort, in anderen kommerziellen Märkten eingesetzt wird. PowerTap ist ein Beteiligungsunternehmen der Clean Power,



PowerTap hat Pläne zur Kommerzialisierung seiner Einheiten der 3. Generation in neue Branchen wie kommerzielle Busse und Züge in Angriff genommen und hat erste Gespräche mit mehreren Städten, Bundesstaaten/Provinzen hinsichtlich Partnerschaften aufgenommen. Vorbehaltlich des Fortschritts von PowerTaps Plan, ihr Produktangebot auf kommerzielle Busse und Züge auszudehnen, wird das Modul zur Wasserstoffproduktion der 3. Generation vor Ort zur Verfügung gestellt, um neben für mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Autos und LKW auch blauen Wasserstoff für Züge und Busse bereitzustellen. Ein Paradebeispiel für diesen wachsenden Markt ist der Coradia iLint, ein Wasserstoffzug, der von Alstom in Salzgitter (Deutschland) gebaut wurde und derzeit in Europa eingesetzt wird1. Der Corada iLint ist der weltweit erste Personenzug, der mit Wasserstoffbrennstoffzellen an Bord betrieben wird und elektrischen Strom für den Antrieb erzeugt. Dieser relativ geräuscharme, emissionsfreie Zug gibt nur Dampf und Kondenswasser an die Atmosphäre ab.