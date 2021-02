NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 84 auf 83 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Gewinnwarnung und reduzierter Margenannahmen für die beiden Sparten Tesa und Consumer seien die Abwärtsrisiken für die Aktie mittlerweile begrenzt, begründete Analyst Olivier Nicolai sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2021 bis 2023 reduzierte der Experte aber./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

