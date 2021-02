Dazu kommt ein Q4 mit Kennziffern, die besser als im Vorjahresquartal (noch ohne Pandemieeinfluss) waren. Starke Cash Flows, wieder steigende Umsätze gegen Edne des Jahres lassen 2021 als Chance sehen, sich wieder alten Zahlen zu nähern. Im Umsatzbereich. Durch margenstärkeres Ersatzteilgeschäft, dessen relativer Anteil am Umsatz zulegte, konnte u.a. die Marge gehalten werden Ersatzteilgeschäft nur Minus 12,0 %, während das Erstausrüstergeschäft um 29,8 % zurückging.

Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE, sagt: “Wir haben das Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Marktumfeld mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen. Bei einem Konzernumsatz von etwas mehr als 250 Mio. Euro (Vorjahr 275,5 Mio. Euro) haben wir im vierten Quartal eine bereinigte EBIT-Marge von über 8 Prozent erzielt und damit den Wert des Vorjahresquartals aus der Vor-COVID-19-Zeit von 4,7 Prozent deutlich übertroffen.”

“Die Zahlen unterstreichen die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Das Ende September 2019 gestartete umfassende Programm zur nachhaltigen Reduktion der Vertriebs- und Verwaltungskosten hat einen wesentlichen Beitrag zu der erfreulichen Ergebnisentwicklung geleistet. Mit der erfolgreichen Restrukturierung unseres nordamerikanischen und asiatischen Produktionsnetzwerkes gehen wir sehr gestärkt in die Zukunft und haben damit eine solide Grundlage geschaffen, die im Rahmen unserer neuen Mittelfriststrategie 2025 definierten Finanzziele zu erreichen. Die Entwicklung der Auftragseingänge in den Regionen EMEA und Amerika lässt einen guten Start in das Geschäftsjahr 2021 erwarten”, ergänzt Alexander Geis.

