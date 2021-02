DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Kooperation Erfolgsstart von 'Cloud Move for Azure': SNP unterzeichnet Vertrag mit Microsoft für weitere SAP-Cloud-Migrationslösungen 22.02.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erfolgsstart von "Cloud Move for Azure": SNP unterzeichnet Vertrag mit Microsoft für weitere SAP-Cloud-Migrationslösungen

- SNP geht strategische Allianz ein, um SAP-Kunden einen einfachen und schnellen Weg nach SAP on Azure zu ermöglichen

- Die Allianz umfasst die neue CrystalBridge(R)-Komponente "Cloud Move for Azure", SAP on Azure-Pilotprojekte sowie vordefinierte SAP on Azure-Migrationspakete

- Im Rahmen einer Co-Entwicklungsinitiative werden die Unternehmen weiter gemeinsam an neuen Azure-bezogenen Softwarekomponenten für CrystalBridge(R) arbeiten

Heidelberg, 22. Februar 2021 - Nach der erfolgreichen Einführung von "Cloud Move for Azure" im vergangenen Jahr, wird die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ihre Zusammenarbeit mit Microsoft intensivieren. Die neue, eigenständige Softwarekomponente der SNP Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) wurde im engen Austausch mit den Cloud-Experten von Microsoft entwickelt und bereits in Migrationsprojekten eingesetzt, wo sie schnelle Ergebnisse lieferte und die Assessment-Phase beschleunigte. Das hat Microsoft dazu bewogen, die Zusammenarbeit mit SNP als bevorzugten Partner für SAP on Azure-Migrationen auszubauen. Für SNP wiederum wird Microsoft der bevorzugte Cloud-Anbieter sein.

Microsoft-Kunden, die den Wechsel in die Cloud planen, können ihre SAP-Systeme mit der neuen Cloud Move for Azure-Software als Teil der hochautomatisierten CrystalBridge(R)-Lösungen schnell und risikominimiert migrieren und profitieren auch zukünftig von den Ergebnissen der gemeinsamen Entwicklungs- und Projektarbeit. Das Übereinkommen zeigt, dass der gemeinsam eingeschlagene Weg für Kunden sowie die beiden Partner Zukunft hat: Im Rahmen der Allianz haben die beiden Unternehmen daher weitreichende Vereinbarungen getroffen, mit dem Ziel, Co-Entwicklungen, gemeinsame Markteinführungsinitiativen, Co-Selling sowie Delivery voranzutreiben und auch das Partner-Ökosystem für Skalierung und nachhaltiges Wachstum wirksam einzusetzen.