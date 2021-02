^ DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Ankauf/Kryptowährung / Blockchain Advanced Blockchain AG hat eine Investition in Arweave getätigt

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat in Arweave, eine Lösung zur permanenten Datenspeicherung, investiert.



Das Arweave-Netzwerk ( https://www.arweave.org/) ermöglicht eine nachhaltige permanente

Datenspeicherung, die durch seine innovative technische Infrastruktur erreicht wird. Arweave

bietet eine dauerhafte Speicherung von Bildern, Webseiten und allen anderen Funktionen des

Internets und schafft damit das so genannte "Permaweb". Dazu werden Teilnehmer mit freiem

Speicherplatz mit Teilnehmern verbunden, die permanenten Datenspeicher benötigen. Dies

erfolgt auf eine hochsichere und vollständig dezentrale Art, wodurch diejenigen finanziell

belohnt werden, die Speicherplatz ohne den Einsatz eines Mittelsmanns bereitstellen. Die Daten

werden dann dauerhaft dezentral auf vielen Geräten gespeichert, sodass sie nicht durch

natürliche Kräfte oder böswillige Absichten beschädigt werden können.

Ähnlich wie bei einer Blockchain ist die Kerntechnologie von Arweave die Innovation des

Protokolls für das "Blockweave". Das Blockweave ist ein Set von datenhaltigen und verknüpften

Blöcken wie bei einer Blockchain, mit einer zusätzlichen Funktionalität: Die Infrastruktur stellt

sicher, dass die dezentralen Betreiber, die Miner, einen "Proof of Access" (PoA) für alte Daten

liefern, um neue Blöcke zum Weave hinzufügen zu können. Einzigartig am Blockweave ist auch

der Anreiz, wertvolle Daten (die dauerhaft im Netzwerk gespeicherten Informationen) zu

speichern, um anschließend mit Token belohnt zu werden. Während also bei der herkömmlichen

Blockchain Kosten für die Datenspeicherung anfallen, bietet Blockweave einen Ertrag dafür.



Das Endergebnis ist eine permanente Datenlösung, die auf einer nachhaltigen und transparenten

Wirtschaftlichkeit beruht. Nutzer, die Speicherplatz suchen, zahlen im Vorfeld einen einmaligen

Betrag, auf den Zinsen (in Form von Speicherkaufkraft) anfallen. Dieses Prinzip wird als

Belohnung für das Anbieten von Speicherplatz an die Anbieter weitergegeben. Mit diesem

einfachen Modell und konservativen Schätzungen für die Speicherpreise sieht sich Arweave in

der Lage, die langfristige Funktionsfähigkeit des Netzes zu gewährleisten.

Arweave wurde kürzlich renommierten Organisationen vorgestellt und hat Partnerschaften mit

diesen geschlossen, um Arweave Glaubwürdigkeit zu verleihen und die weit verbreitete

Notwendigkeit ihres Produktangebots zu demonstrieren. Das Protokoll wurde in den Krypto-

Berichten des Weltwirtschaftsforums, der New York Times und anderen Publikationen

vorgestellt. Darüber hinaus hat das Protokoll mit Parity Technologies (Erfinder der Polkadot-

Blockchain und des Polkadot-Ökosystems) zusammengearbeitet, wo es zur Speicherung der

Polkadot-Parachain-Daten fungieren wird. Weitere prominente Investoren in Arweave neben der

Advanced Blockchain AG sind Andreessen Horowitz, Union Square Ventures und Coinbase

Ventures.



Das Arweave-Investment erweitert das Portfolio innovativer Blockchain-bezogener Projekte der

Advanced Blockchain AG und hilft gleichzeitig, Kreativität und Wachstum in der gesamten

Blockchain-Industrie zu fördern.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Projekten und

Investitionen finden Sie unter www.advancedblockchain.com.

