TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben hin- und hergerissen zwischen Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie und Bedenken wegen des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen.

Während es in Tokio für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um rund ein halbes Prozent auf 30 156 Punkte aufwärts ging, fiel der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, zuletzt um mehr als drei 3 Prozent. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt knapp ein Prozent nach. In Australien ging es moderat nach unten.