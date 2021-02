FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. In der Folge stiegen die Renditen weiter. Der Effektivzins für zehnjährige Bundeswertpapiere stieg mit minus 0,28 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2020. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future , der die Kursentwicklung umschreibt, fiel um 0,11 Prozent auf 173,81 Punkte.

An den Anleihemärkten dominiert weiter die Erwartung steigender Inflationsraten. Dies setzt die Kurse unter Druck und lässt die Kapitalmarktzinsen steigen. Hintergrund ist die Aussicht auf konjunkturelle Besserung durch fortlaufende Corona-Impfungen und das in den USA angestrebte Konjunkturpaket in Billionenhöhe.