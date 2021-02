München (ots) - Sie sind die Medienlieblinge des Jahres 2020: Volkswagen-Chef

Herbert Diess , Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Daimler-Chef Ola Källenius

stehen im Medienpräsenz-Ranking 2020 an der Spitze. Fast ein Viertel der

CEO-Berichterstattung der Dax- und MDax-Chefs fiel im vergangenen Jahr auf diese

drei Manager. Dabei drehte sich natürlich auch in den Vorstandsetagen viel um

die Corona-Pandemie, die das öffentliche Bild der Konzernchefs prägte. Während

manche CEOs wie Adidas-Chef Kasper Rorsted , dessen Unternehmen in der Krise in

die Kritik geraten war, im vergangenen Jahr an Reputation einbüßten, konnten

anderen ihre Medienpräsenz deutlich ausbauen. Einzige Frau unter den

Spitzenmanagern war die ThyssenKrupp-Vorstandsvorsitzende Martina Merz , die in

der Medienpräsenz Platz 8 erreichte.



Der Umbruch in Deutschlands größtem Automobilkonzern beschäftigte im vergangenen

Jahr nicht nur Aktionäre und Politik, sondern auch die Medien: Jeder neunte

untersuchte CEO-Bericht in Print- und Online-Medien handelte von Volkswagen-Chef

Herbert Diess . Mit knapp 31.985 Nennungen steht der Automobilmanager damit im

Medienpräsenz-Ranking 2020 auf Platz 1.







Nennungen) erwähnt, der in der Corona-Krise um seinen Konzern kämpfen musste und

aufgrund von Stornierungen und Erstattungsansprüchen der Kunden eine negative

Tonalität verzeichnete. Den dritten Platz belegt Daimler-Chef Ola Källenius

(18.926 Nennungen) - ein weiterer Hinweis, wie stark die Veränderungen in der

Automobilbranche die Berichterstattung und die Online-Diskussionen prägen.



Zu diesem Ergebnis kommt die Studie CEO Communication Monitor , die

kontinuierlich die Medienpräsenz der wichtigsten deutschen Konzernchefs

untersucht und von dem Beratungsunternehmen KEYNOTE herausgegeben wird. Die

Studie umfasst die Online- und Print-Medienpräsenz aller 90 Dax- und MDax-Chefs

des Jahres 2020. Dazu wurden 401.000 Artikel und Posts aus mehr als 300 Print-

und Online-Medien sowie aus sozialen Medien ausgewertet. Über eine

automatisierte Sentiment-Analyse wurde zudem die Tonalität der CEO

Berichterstattung ermittelt.



Top 10: Diese Manager waren am häufigsten in den Medien



Der scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser stand auch 2020 wieder im Mittelpunkt des

öffentlichen Interesses - im Medienpräsenz-Ranking belegt er wie im Vorjahr den

vierten Platz. Ebenfalls unter den Top 10 der meistgenannten CEOs sind die Chefs

von

Platz 6), BMW ( Oliver Zipse , Platz 7), ThyssenKrupp ( Martina Merz , Platz 8), Seite 2 ► Seite 1 von 3



Am zweithäufigsten wurde Lufthansa-Chef Carsten Spohr (Platz 2, 27.986Nennungen) erwähnt, der in der Corona-Krise um seinen Konzern kämpfen musste undaufgrund von Stornierungen und Erstattungsansprüchen der Kunden eine negativeTonalität verzeichnete. Den dritten Platz belegt Daimler-Chef Ola Källenius(18.926 Nennungen) - ein weiterer Hinweis, wie stark die Veränderungen in derAutomobilbranche die Berichterstattung und die Online-Diskussionen prägen.Zu diesem Ergebnis kommt die Studie CEO Communication Monitor , diekontinuierlich die Medienpräsenz der wichtigsten deutschen Konzernchefsuntersucht und von dem Beratungsunternehmen KEYNOTE herausgegeben wird. DieStudie umfasst die Online- und Print-Medienpräsenz aller 90 Dax- und MDax-Chefsdes Jahres 2020. Dazu wurden 401.000 Artikel und Posts aus mehr als 300 Print-und Online-Medien sowie aus sozialen Medien ausgewertet. Über eineautomatisierte Sentiment-Analyse wurde zudem die Tonalität der CEOBerichterstattung ermittelt.Top 10: Diese Manager waren am häufigsten in den MedienDer scheidende Siemens-Chef Joe Kaeser stand auch 2020 wieder im Mittelpunkt desöffentlichen Interesses - im Medienpräsenz-Ranking belegt er wie im Vorjahr denvierten Platz. Ebenfalls unter den Top 10 der meistgenannten CEOs sind die Chefsvon Deutsche Bank ( Christian Sewing , Platz 5), Commerzbank ( Martin Zielke ,Platz 6), BMW ( Oliver Zipse , Platz 7), ThyssenKrupp ( Martina Merz , Platz 8),