Angesichts der rund um den Globus geschlossenen Kinosälen und den umfangreichen Hygieneregeln melden sich immer mehr Menschen bei den Streamingplattformen an, um sich mangels Alternativen unterhalten zu lassen. Doch dem Branchenprimus Netflix erwächst in Form von Disney+ eine starke Konkurrenz heran. So konnte Disney+ seit dem Start im Herbst 2019 annähernd 95 Millionen Abonnenten anlocken. Dem gegenüber verszeichnet Netflix eine Abonnentenbasis von knapp über 203 Millionen, was im Jahresvergleich auch einem Wachstum von knapp 22 Prozent entspricht. Damit hatten die Aktionäre nicht gerechnet und schickten den Netflix-Kurs am 20. Januar nach der Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal um 18 Prozent in die Höhe. Experten gehen aber davon aus, dass Nutzer sich in Zukunft zwei bis drei Abos für Unterhaltung leisten werden und so Netflix mittelfristig eine fixe Größe bleibt.

Zum Chart

Der durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Sell Off an den Börsen fiel bei der Netflix-Aktie mit einem Minus von 26% naturgemäß gering aus, nachdem der Streaming-Primus die „Stay at Home Aktie“ schlechthin darstellt. Auch der Rebound war „V“-Förmig und mündete in ein partielles Hoch am 13. Juli 2020 in der Höhe von 575,37 US-Dollar. Dieses Topniveau sollte im Zeitverlauf noch zwei Mal getestet werden. Zuletzt nach der Veröffentlichung der Q4 Zahlen am 20. Januar 2021. Seit diesem 13. Juli bildet der Kursverlauf eine Seitwärts-Range aus, die aktuell seit der Veröffentlichung der Q4 Zahlen in ein höheres Kurslevel übergegangen ist. So bildet der Support bei 522,81 US-Dollar gemeinsam mit der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends eine starke Unterstützung. Wird diese nach unten hin durchbrochen, sollte das Supportlevel rund um den Wert von 471,91 US-Dollar einen weiteren Abstieg bremsen. Die Liquiditätsschwemme in den USA sollte die Kurse auch ohne neue Meldung seitens Netflix nach oben befördern und einen Test des All Time High bei 593,29 US-Dollar verursachen.