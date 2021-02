Xphyto baut Vermarktungsteam für den 25-minütigen COVID-19 RT-PCR-Test auf

Vancouver, Kanada (22. Februar 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bildung eines erfahrenen Vermarktungsteams zur Markteinführung seines Point-of-Care SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR-Testsystems ("Covid-ID Lab") vorantreibt. Covid-ID Lab wurde von XPhyto's exklusivem deutschen Diagnostik-Entwicklungspartner, 3a-diagnostics GmbH ("3a"), entwickelt. XPhyto erwartet, dass 3a bis Ende Februar die Zulassung als Medizinproduktehersteller nach ISO 13485 und bis Anfang März die europäische Zulassung als kommerzielles In-vitro-Diagnostikum (CE-IVD) für Covid-ID Lab erhält.

Das Markteinführungsteam besteht aus erstklassigen klinischen und pharmazeutischen Führungskräften und Dienstleistern, das die nötige Erfahrung und das Fachwissen mitbringen, um die Kommerzialisierung von Covid-ID Lab effektiv und schnell voranzutreiben. Gemeinsam verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung in der Biotech- und Pharmabranche, unter anderem in den Bereichen Geschäftsführung, Business Development, regulatorische Anforderungen, Produkteinführung, internationales Marketing und Vertrieb, Produktion, Qualitätssicherung und M&A. Insbesondere haben Mitglieder des Teams das Wachstum medizinisch-diagnostischer Unternehmen von der Gründung bis zum Erreichen von über 500 Millionen Euro Jahresumsatz in multinationalen Unternehmen geleitet.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir jetzt ein Team mit umfassender Expertise in der Kommerzialisierung medizinischer Diagnostikprodukte haben. Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen von der behördlichen Zulassung bis zur internationalen Produktion und dem Vertrieb", sagte Hugh Rogers, CEO und Direktor von XPhyto. "Während wir uns der erwarteten behördlichen Zulassung nähern, entwickelt sich das Geschäft von XPhyto schnell von der Entwicklung zur fertigen Anwendung. Wir arbeiten hart daran, das Unternehmen bestmöglich zu positionieren, um unsere Geschäftsstrategie umsetzen zu können."

Covid-ID Lab wurde als schnelles, genaues und robustes Testsystem mit geringen Betriebskosten und hoher Benutzerfreundlichkeit und Portabilität konzipiert. Die anfängliche Produktion ist für Deutschland geplant, zusätzliche Kapazitäten in anderen Ländern sollen folgen. Der Verkaufsstart in Europa ist für April 2021 vorgesehen. XPhyto befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Vertriebs- und Großhandelspartnern in Europa und dem Nahen Osten.