Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Continental verzichtet auf eine Dividendenausschüttung ++ Deere ist dick im Geschäft ++ Der DAX startet tiefrot.

> USA | Der vergangene Freitag brachte unter dem Strich keine neuen Erkenntnisse. Die US-Indizes wagten sich kaum vom Fleck. Konkret so das so aus: Der S&P 500 gab 0,2 Prozent ab und schloss bei 3.906 Punkten. Der Nasdaq100 büßte 0,4 Prozent ein und der Dow Jones ging nahezu unverändert mit 31.494 Zählern aus dem Handel. Klassiker wie Caterpillar, Boeing und American Express fanden sich unter den größten Gewinnern. > Termine & Impulse | Direkt um 10 Uhr steht die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für den Februar auf der Agenda. Ein stets willkommener Einblick in die Gemütslage von rund 9.000 befragten Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftszweigen. ++ Gegen 16 Uhr werden Daten zu den Frühindikatoren für die US-Wirtschaft erwartet.