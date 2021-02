Frankfurt (ots) - Am letzten Tag im Februar eines jeden Jahres findet der

internationale "Rare Disease Day" statt. Das Hauptziel dieses besonderen Tages

ist es, die Öffentlichkeit für seltene Krankheiten und ihre Auswirkungen auf das

Leben der Patienten zu sensibilisieren. Die Aufklärung über seltene Krankheiten

ist wichtiger als von vielen angenommen: durchschnittlich haben fünf Prozent

aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben mit einer seltenen Krankheiten

zu kämpfen. Damit leben weltweit über 300 Millionen Menschen mit einer seltenen

Krankheit [1]. Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt Tipps zur

finanziellen Absicherung gegen seltene Krankheitsfälle.



Obwohl Deutschland auf eines der besten Gesundheitssysteme der Welt

zurückgreifen kann, mangelt es an Aufklärung über seltene Krankheiten. Erleidet

ein Deutscher einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, bekommt er die bestmöglichste

Versorgung - vom Rettungswagen bis zur Intensivstation. Wenn er allerdings über

ein unklares Fieber oder einen unklaren Ganzkörperschmerz klagt, fehlt es oft an

Ansprechpartnern.





Faktencheck: Was genau macht eine seltene Krankheit aus?Laut dem European Journal of Human Genetics wird eine Krankheit als seltenklassifiziert, sobald weniger als eine von 2000 Personen von ihr betroffen sind[1]. Weltweit sind 6000 verschiedene seltene Krankheiten anerkannt. 72 Prozentdieser seltenen Krankheiten sind genetisch bedingt, während andere aufInfektionen, Allergien und andere sonstige Umweltursachen zurückzuführen sind.Der Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Krankheit führt häufigzu einer Verzögerung der Diagnose. Desweiteren erschweren falsche Diagnosen denKrankheitsverlauf seltener Krankheiten zusätzlich. Dies führt häufig zu hohensozialen und finanziellen Belastungen für die Patienten.Finanziellen Belastungen richtig vorbeugenAber gegen was genau kann eine Versicherung vorbeugen? Eine seltene Krankheitkann die Arbeitsfähigkeit sowohl kurz- als auch langfristig einschränken. EineBerufsunfähigkeitsversicherung(https://www.clark.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/) ist in diesem Fallsinnvoll. Die Versicherungsexperten von CLARK raten, 70 bis 80 Prozent desNettoeinkommens abzusichern, um auch im Ernstfall für die Zukunft gewappnet zusein und seinen aktuellen Lebensstandard halten zu können. Die Versicherunggreift übrigens nicht nur bei vollständigem Ausfall der Arbeitskraft, sondernbereits, wenn der Versicherte mehr als sechs Monate nur noch 50 Prozent seinerArbeitsleistung erbringen kann.Ist es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, eineBerufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, ist die Dread-Disease-Versicherungeine gute Alternative, da die Gesundheitsfragen im Vergleich zurBerufsunfähigkeitsversicherung weniger streng sind. EineDread-Disease-Versicherung ist eine Absicherung gegen schwere und selteneErkrankungen, wobei der Kunde eine Einmalzahlung in vereinbarter Höhe erhält.Einen guten ersten Überblick über die Thematik seltener Krankheitsfälle und derBerufsunfähigkeit geben Ratgeberartikel im Web, die oft auch die Möglichkeitbieten, online die Kosten verschiedener Versicherungen(https://www.clark.de/berufsunfaehigkeitsversicherung/kosten/) zu vergleichen.Doch das ersetzt keine persönliche Beratung: "Jeder Arbeitnehmer hat eine ganzindividuelle Arbeits- und Lebenssituation, die verschiedene Anforderungen aneine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Dread-Disease-Versicherung(https://www.clark.de/dread-disease-versicherung/) mit sich bringt", so dieCLARK-Versicherungsexperten abschließend.[1] Forschung kürzlich veröffentlicht in dem European Journal of Human Genetics,der Artikel wurde verfasst von EURORDIS-Rare Diseases Europe, Orphanet &Orphanet Ireland "Estimating cumulative point prevalence of rare diseases:analysis of the Orphanet database". Die Analyse bezieht sich auf seltenegenetische Krankheiten und ist daher konservativ, da sie weder selteneKrebsarten noch seltene Krankheiten umfasst, die durch seltene bakterielle odervirale Infektionskrankheiten oder Vergiftungen verursacht werden.https://go.nature.com/2M8K1ls