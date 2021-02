Großartige Performance der Nano One-Technologie bei Feststoffbatterien im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der University of Michigan

Höhepunkte:

- Nano One arbeitet gemeinsam mit der University of Michigan an der Entwicklung von innovativer Feststoffbatterie-Technologie

- Großartige Performance von proprietärem beschichteten Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One bei Testprogrammen der University of Michigan

- HVS ist kostengünstig, schnell aufladbar, kobaltfrei und für die Konfiguration von Feststoffbatterien geeignet, da es sich nicht ausdehnt, zusammenzieht und die Kathoden-Elektrolyt-Schnittstelle belastet wie andere Materialien

Nano One Materials Corp. („Nano One“) ist ein Technologieunternehmen mit einem patentierten und skalierbaren industriellen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Kathodenpulvern, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, und meldete heute positive Neuigkeiten hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit der University of Michigan, die die Fortschritte von Nano One bei Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien nutzt.

Richard Laine, Ph.D., Professor für Materialwissenschaft und Technik an der University of Michigan (die „UM“), sagte: „Die ersten Ergebnisse unserer Bewertungen zeigen, dass die HVS-Materialien von Nano One mit unseren innovativen, aus landwirtschaftlichen Abfällen gewonnenen Elektrolyten eine großartige Performance abliefern, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, um eine praktikable Feststoffbatterie-Konfiguration nachzuweisen.“

Die Forschungsgruppe von Professor Laine und einige andere erforschen in den Batterielabors der UM unterschiedliche Aspekte von Batteriekomponenten, Designs, Schnittstellen und Montage von elektrochemischen Feststoffgeräten zur Energiespeicherung.

Dies ist die jüngste einer Reihe von Kooperationen, die Nano One mit globalen Erstausrüstern der Automobilbranche, führenden Batterieherstellern und akademischen Forschungsgruppen eingegangen ist.

„Bewertungen der einzigartigen NMC-811- und HVS-Kathodenmaterialien von Nano One liefern positive Ergebnisse mit Feststoffelektrolyten in Feststoffbatterien“, sagte Dr. Stephen Campbell, CTO von Nano One. „Nano One erkennt beträchtliches Wachstumspotenzial auf dem Markt für Feststoffbatterien, insbesondere durch das Interesse der Automobilindustrie. Wir skalieren unsere innovativen Prozesse und Materialien mit einer wachsenden Liste an Kooperationspartnern.“