DGAP-Media / 22.02.2021 / 09:52

Innovationen von HR Start-ups vor allem in der Krise eine Bühne bieten

Finalisten gewinnen Business Coaching, Networking- und Publikations-Möglichkeiten, Gewinner zusätzlich Werbe-Budget Frankfurt am Main, 22.02.2021. Der HR-Start-up Award startet in die nächste Bewerbungsphase und geht damit 2021 in die sechste Runde. Auch dieses Jahr rufen der Bundesverband der Personalmanager (BPM), die hkp/// group, das Human Resources Manager Magazin und die Quadriga Hochschule alle Gründerinnen und Gründer mit innovativen Lösungen für das Personalmanagement und die Zukunft der Arbeit auf, sich um die prestigeträchtige Auszeichnung zu bewerben. Start-ups, die das Finale erreichen, erwartet ein fundiertes Business Coaching durch eines der hochkarätigen Jury-Mitglieder, zwei Tage Networking in Berlin sowie Publikationsmöglichkeiten und eine große Bühne vor ihrer direkten Zielgruppe. Gewinnerinnen und Gewinner erhalten zudem ein Werbe-Budget im Wert von 5.000 Euro für reichweitenstarke HR-Fachmedien. Das Bewerberportal erreichen alle Interessierten über die Award-Website (www.hrstartupaward.com). Die Bewerbungsphase endet am 30. Mai 2021. Showdown auf dem Personalmanagementkongress Vergeben wird der Innovationspreis am 31. August 2021 wie jedes Jahr im Rahmen des Personalmanagementkongresses in Berlin - eines der größten deutschsprachigen HR-Events. Dass die Veranstaltung, die sonst bis zu 1.500 Präsenzgäste zählt, auch in Zeiten der Corona-Pandemie erfolgreich und sicher durchgeführt werden kann, zeigte sich bereits im letzten Jahr durch kreative, hybride Formate und ein durchdachtes Hygiene-Konzept. Der HR Start-up Award blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Mit 43 Einreichungen wurde 2020 die zweithöchste Anzahl an Bewerbungen erzielt (2019: 46). Im Finale standen drei innovative Lösungen für das Personalwesen: Danielle Software präsentierte eine digitale Lösung für die Personalorganisation, die aufwendigen und papierlastigen HR-Prozessen den Kampf ansagt. Jobpal stellte einen Chatbot für das Recruiting vor, der Unternehmen ermöglicht, schnell auf Anfragen von Kandidatinnen und Kandidaten zu reagieren. Userlane zeigte wiederum ein Tool, das Mitarbeitenden das Erlernen neuer Software im Sinne einer Navigation in der Anwendung erleichtert. Das vor Ort und online anwesende Fachpublikum wählte - passend zum 5. Geburtstag des Awards - gleich zwei Finalisten auf das Siegertreppchen: Günther Fernbach, CEO und Gründer von Danielle Software, und Kristina Schneider, Digital Adoption Consultant bei Userlane.