Die EQS Group AG konnte in 2020 die erfolgreiche Entwicklung des neuen IR-COCKPIT abschließen und hat mit der Migration der Kunden begonnen. Erstepositive Effekte lassen sich bereits aus den vorläufigen Geschäftszahlen ablesen. So wurde der Umsatz um rund 18 % auf 37,6 Mio. EUR erhöht und das EBITDA auf 4,8 Mio. EUR fest verdoppelt. Nichtsdestotrotz liegt seit dem erfolgreichen Launch des EQS-Cockpits der Fokus auf Wachstum und Kundengewinnung. Dies wird durch die zwei Transaktionen Ende 2020 sowie den neuen Standorten Mailand und Madrid deutlich. Zu diesen Transaktionen und den vorläufigen Geschäftszahlen 2020 haben wir André Silvério Marques, CFO der EQS Group, interviewt.



GBC: Herr Marques, die zwei Transaktionen und die neuen Büros wurden vor dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie 2019/1937 durchgeführt. Können Sie uns kurz sagen, welche Auswirkungen diese EU-Richtlinie für Unternehmen in Zukunft haben wird?



André Silvério Marques: Ende des Jahres muss in allen europäischen Ländern die EU-Richtlinie umgesetzt werden, welche die verpflichtende Einführung von Meldekanälen für Hinweisgeber für rund 50.000 Unternehmen vorschreibt. Durch die Akquisition sind wir bereits jetzt der führende paneuropäische Anbieter für digitale Hinweisgebersysteme. Mit diesem gesetzlichen Rückenwind ist unser Ziel, die Marktführerschaft in den nächsten Jahren auszubauen.



GBC: Mit dem Compliance Cockpit von EQS können Unternehmen europaweit alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen?



André Silvério Marques: Viele Gesetze im Bereich Compliance kommen erst noch z.B. das Lieferkettengesetz oder das Verbandssanktionengesetz. Dafür entwickeln wir unser Produktportfolio im Bereich Compliance kontinuierlich weiter. Mit dem Policy Manager und Approval Manager erzielen wir seit 2020 die ersten Umsätze und haben tolle Referenzkunden gewonnen. In der Konzeptphase sind weitere Applikationen für das Lieferantenmanagement (Third Party Due Diligence), das Risikomanagement und für den Bereich E- Learning für Compliance. Damit bilden wir zukünftig alle wesentlichen Arbeitsprozesse des Compliance Officers in einer Plattform, dem COCKPIT ab.



Rating: Vorstandsinterview

Analyst: GBC

Kursziel: 37,6 Euro