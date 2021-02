DGAP-News: asknet Solutions AG / Schlagwort(e): Kooperation/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

asknet Solutions AG begrüßt Digital Domain als neuen Investor und strategischen Partner



22.02.2021 / 10:00

Karlsruhe, 22. Februar 2021 - Die asknet Solutions AG und die Digital Domain Holdings Limited, ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen (547: HKG) und Weltmarktführer in den Bereichen Visual Effects, Digital Humans, Virtual Reality und Virtual Production, haben die Eckpunkte ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Wie kürzlich bekannt gegeben, hat der Hollywood-VFX-Pionier Digital Domain über seine Tochtergesellschaft Digital Domain Capital Partners einen Anteil von 19 % an der asknet Solutions AG erworben.