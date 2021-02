Berlin (ots) -



- Oberlandesgericht München verurteilt Onlinesparte der größten

Elektrohandelskette Europas zur kostenlosen und verbrauchernahen Rücknahme

quecksilberhaltiger Altlampen

- Das Urteil hat Grundsatzcharakter: Entfernungen von 50 Kilometern zur

Sammelstelle sowie Paketversand quecksilberhaltiger Altlampen sind unzulässig

- Deutsche Umwelthilfe verlangt von Online-Händlern, in jedem Postleitzahlgebiet

eine stationäre Abgabestelle für Elektroschrott zu schaffen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) München ein

Grundsatzurteil für eine bessere Rücknahme ausgedienter Elektroaltgeräte durch

Online-Händler erstritten. Demnach dürfen die Unternehmen nicht einfach nur

pauschal für die Rücknahme alter quecksilberhaltiger Energiesparlampen einen

Paketversand anbieten oder auf ein Filialnetz verweisen, wie es der Großteil der

Branche aktuell handhabt. Vielmehr müssen sie kostenlose, verbraucherfreundliche

und wohnortnahe Entsorgungsmöglichkeiten anbieten. Die DUH verlangt deshalb von

allen Online-Händlern, dass sie die Rücknahme von Elektroaltgeräten sofort

rechtskonform regeln.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband hat im konkreten Fall erfolgreich gegendie MMS E-Commerce GmbH (MediaMarkt-Saturn) geklagt. Die größteElektrohandelskette Europas hatte Verbraucherinnen und Verbrauchern keinezumutbare Rückgabemöglichkeit für quecksilberhaltige Altlampen angeboten. Siesollten entweder zu einer Filiale der Handelskette fahren, was im vorliegendenFall 50 Kilometer gewesen wären, oder die Altlampen per Postversandzurückschicken, was jedoch bei Lampen mit Gefahrstoffen nicht erlaubt ist." Das Urteil ist ein großer Erfolg für den Umwelt- und Verbraucherschutz sowieein Warnruf an die Handelsbranche: Bundesweit lediglich 433 Sammelstellen fürElektroschrott wie im vorliegenden Fall - und damit Entfernungen von 50Kilometern zur nächsten Sammelstelle - sind weder verbraucherfreundlich nochgesetzeskonform. Zudem dürfen quecksilberhaltige Altlampen nicht per Postversandzur Entsorgung verschickt werden, da dies nach den Transportrichtlinien derDeutschen Post und anderer Paketdienstleister ausgeschlossen ist.Online-Händler, die Elektrogeräte verkaufen, müssen jetzt sofort überprüfen, obsie Verbraucherinnen und Verbrauchern angemessene Rückgabemöglichkeiten fürElektroschrott anbieten - und falls nicht, umgehend handeln. Das bedeutet: Siemüssen Altgeräte am Ort der Auslieferung von Neugeräten oder über einestationäre Sammelstelle pro Postleitzahlgebiet zurücknehmen ", fordert dieStellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Onlinehändler haben die Möglichkeit, sich an bestehenden bundesweit agierenden